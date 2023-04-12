12 Апреля 2023
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Армия и ВПК Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников побывал в Военном госпитале Минобороны, пообщался с проходящими лечение бойцами

Глава Новосибирской области обсудил с руководством госпиталя актуальные вопросы работы учреждения, пообщался с военнослужащими, которые проходят лечение после получения ранений во время специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Андрей Травников пожелал бойцам скорейшего выздоровления и поблагодарил за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга. И заверил: в области продолжают делать всё возможное, чтобы помочь бойцам и их семьям, помогают нескольким воинским формированиям, госпиталю.

травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Для сибиряков лозунг «Народ и армия едины!» – это не пустые слова, в том числе и в отношении военной медицины. И не только в период СВО. Можно вспомнить недавнюю историю: как мы вместе решали задачи по развитию профилактики на территории Новосибирской области, как вместе боролись с пандемией коронавируса. Огромное спасибо руководству Министерства обороны РФ и 425-го госпиталя за то, что здесь был развернут клинический ковидный центр: использовали его и для лечения жителей Новосибирской области», — напомнил Андрей Травников.

Во время общения с бойцами губернатор рассказал, что в области запущена комплексная программа, которая включает целый спектр мер поддержки военнослужащих: от медицинской реабилитации до переобучения и получения новой специальности. Эта важная программа разрабатывалась в том числе и во взаимодействии с медиками военного госпиталя.

реабилитация бойцов сво, медицина, физиотерапия(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Нам было очень важно обеспечить непрерывный маршрут: лечение, клиническая реабилитация и выход на медицинско-социальную реабилитацию в рамках нашей программы. Это удалось. Очень положительный отклик от самих бойцов, программа востребована у жителей Новосибирской области. Мы – один из регионов, которые первыми запустили подобный проект. Спасибо военным медикам за участие. Конечно, мы готовы делиться опытом. По инициативе Президента России разворачивается Фонд ветеранов. В ближайшие недели первое подразделение откроется и в Новосибирске. Я думаю, что наши наработки будут востребованы, в том числе, для федеральной структуры», — отметил Андрей Травников.

Уточним: сертификат уже включает около 60 услуг и более 500 организаций исполнителей. В министерство труда и социального развития Новосибирской области на рассмотрение поступило 91 заявление, уже выдано 65 реабилитационных сертификатов.

Теги: андрей травников, военный госпиталь, раненые бойцы, клиническая реабилитация, военные медики



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