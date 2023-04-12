12 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: uralfo.gov.ru

Матвиенко выступила за сотрудничество в космосе на фоне противостояний на Земле

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала Роскосмос и Российскую академию наук, которые выступают за расширение сотрудничества между государствами в космосе, в том числе с NASA. По мнению Матвиенко, космос остается оплотом мирного сосуществования в то время, как на Земле возникает все больше противостояний.

"Космос не потерял своей притягательности, не стал исключительно коммерческим проектом или военной площадкой. Космос остался мечтой человечества, объектом приложения лучших умов разных стран", - сказала спикер СФ, поздравляя коллег с Днем космонавтики.

"Даже сейчас, когда в мире царит нестабильность, космическое сотрудничество сохраняется, потому что оно объединяет по-настоящему прогрессивных людей. Я считаю, что космос – большая надежда прогрессивного человечества ", - добавила Матвиенко.

Теги: валентина матвиенко, роскосмос, сотрудничество



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