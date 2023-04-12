Европол предупредил об использовании ChatGPT криминалом

Криминал быстрее, чем обычные пользователи, осваивает новые технологии, в том числе ChatGPT, который стал использоваться преступниками уже через считанные недели после появления доступа к нему. Об этом заявил Европол в специальном отчете.

Семинары Европола с участием экспертов выявили широкий спектр случаев криминального использования ChatGPT, потому что он предоставляет пользователю готовую к использованию информацию. Если потенциальный преступник ничего не знает о конкретной криминальной сфере, ChatGPT может значительно ускорить этот процесс исследования, предлагая необходимые данные для подготовки преступления.

"Таким образом, ChatGPT можно использовать для получения информации об огромном количестве потенциальных областей преступности без каких-либо предварительных знаний - от проникновения в дом до терроризма, киберпреступности и сексуального насилия над детьми", - говорится в отчете.

ChatGPT способен создавать аутентичные тексты на основе запроса пользователя, что делает его эффективным для кражи персональных данных. Он предлагает преступникам новые возможности, особенно для преступлений, связанных с социальной инженерией. Различным видам онлайн-мошенничества можно придать дополнительную легитимность, используя ChatGPT.

Чат-бот можно использоваться для пропаганды и продвижения определенных взглядов, а также для продвижения дезинформации.

Европол рекомендует повышать осведомленность по вопросу иcпользования искусственного интеллекта (ИИ) в преступности. Правоохранительные органы должны понимать это влияние на все потенциально затронутые преступностью сферы, чтобы иметь возможность лучше прогнозировать, предотвращать и расследовать различные виды преступлений. А сотрудникам правоохранительных органов необходимо начать развивать навыки работы с ChatGPT с точки зрения возможности его использования во зло. Следующие версии будут еще более мощными и изощренными, уверены в Европоле. Использование ИИ создает также новую проблему для законодательства.

"По мере развития технологий и появления новых моделей для правоохранительных органов будет становиться все более важным оставаться в авангарде этих разработок, чтобы предвидеть и предотвращать злоупотребления", - заключается в отчете.

Ранее о лжи ChatGPT заявили некоторые эксперты на Западе. В России председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев уличил чат-бот в идеологической предвзятости в духе "устойчивого развития" и фабрикации цитат в угоду идеологической установке о "необходимости" сокращения населения планеты.