В Сербии назвали ложью сообщения о поставках оружия на Украину

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что очередные сообщения о поставках Белградом оружия Киеву являются ложными. По его словам, целью этого является — дестабилизировать страну и вовлечь ее в конфликт, передает РИА Новости.

Ранее Reuters со ссылкой на утечку документов Пентагона написало, что власти Сербии "уже передали или готовы передать оружие Украине".

Агентство ссылается на диаграмму, представляющую собой резюме ответов правительств 38 стран Европы на вопросы о готовности оказать военную поддержку Киеву. Сербия, согласно диаграмме, отказалась проводить обучение украинских сил, но обязалась отправить летальную помощь или уже предоставила ее.

Политолог Максим Жаров отмечает, что будет еще несколько пакетов этих вбросов, и они сконструированы частично из релевантной информации — записок, докладов и прочего, а частично — из фальшиво, поэтому к этим данным нужно относиться с осторожностью, особенно осторожно относиться к тем публикациям ключевых американских СМИ, в том числе и CNN.