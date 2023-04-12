12 Апреля 2023
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Политика В России За рубежом Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин: Каспий это действительное море дружбы!

Накануне участники уникального мотопробега "Каспий - море дружбы" завершили путь и прибыли на родную астраханскую землю.

каспий, флаги, прикаспийское сотрудничество, мотопробег(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Мотоколонна во главе с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным преодолела дорогу почти в 5000 километров вокруг Каспия и прибыла в стартовую точку своего маршрута – город Астрахань.

мотопробег каспий-море дружбы(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

За 11 дней делегация посетила Республику Казахстан, Туркменистан, Исламскую Республику Иран, Азербайджанскую Республику и Республику Дагестан. В Астраханском Кремле мотоколонну торжественно встретили жители региона. В честь прибытия митрополит Астраханский и Камызякский Никон совершил молебен.

игорь бабушкин, конфессии(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Напомним, мотопробег «Каспий – море дружбы» – это уникальный международный проект, направленный на укрепление добрососедских отношений с прикаспийскими странами. Идею мотопробега поддержали Президент России Владимир Путин и МИД РФ. В рамках мотопробега губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл встречи с официальными лицами прикаспийских государств, пообщался с представителями молодёжных организаций, был подписан ряд документов о сотрудничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.

мотопробег каспий-море дружбы(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

«Нам посчастливилось своими глазами увидеть культуру, быт прикаспийских государств. Везде нас тепло встречали. Благодарю за радушный приём всех руководителей этих стран, дипломатические ведомства – без их личного участия невозможно было бы организовать наш пробег. Мы убедились в том, что Каспий – это действительно море дружбы, а также море совместных проектов, ярких эмоций. Километры, которые нас разделяют, ничего не значат. Мы гораздо ближе, чем кажется. Теперь нам предстоит реализовывать все достигнутые договорённости. Нам есть, о чём говорить с нашими соседями, есть, чем поделиться. Я уверен, что наш мотопробег послужит дальнейшему укреплению мира, дружбы и согласия в Каспийском регионе», – подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин,мотопробег(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области



Глава региона также поблагодарил всех участников мотопробега, команда, которая вместе с ним преодолела маршрут вокруг Каспия, отметил высокий уровень технической оснащённости и слаженную работу коллектива.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Теги: каспий, игорь бабушкин, мотопробег, прикаспийские страны, мотоколонна



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