В Челябинской области сотрудницу минобра подозревают в получении взятки

Главного специалиста отдела лицензирования министерства образования Челябинской области подозревают в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, она получила деньги в крупном размере от руководителя образовательного учреждения. За это она должна была выдать ему лицензию на ведение образовательной деятельности.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.