Минобороны сможет предлагать контракт солдатам-срочникам прямо при поступлении на службу

Совет Федерации сегодня может одобрить поправки в законопроект "О воинской обязанности и военной службе", которые накануне уже приняла Госдума. За введением электронных повесток почти незамеченной осталась поправка, благодаря которой Минобороны России сможет предлагать контракт на службу в зоне СВО только поступившим на службу солдатам-срочникам, то есть даже 18-летним юношам, вчерашним школьникам.

Поправка вступает в противоречие с устными заверениями руководства страны в том, что срочники не должны участвовать в СВО. Формально они и не будут этого делать, но фактически такая возможность появляется.

Впрочем, сейчас период, после которого Минобороны может предлагать контракт, также нельзя назвать достаточным для получения 18-летними молодыми людьми достаточного опыта и знаний для отправки в зону боевых действий – это три месяца после начала срочной службы.

"Би-би-си" обращает внимание на то, что глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов предлагал внести эту поправку еще летом 2022 года, но после придания теме огласки в СМИ и общественного резонанса ее сняли с рассмотрения. И вот теперь все-таки одобрили.