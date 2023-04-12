Минобороны сможет предлагать контракт солдатам-срочникам прямо при поступлении на службу

12 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Минобороны сможет предлагать контракт солдатам-срочникам прямо при поступлении на службу

Совет Федерации сегодня может одобрить поправки в законопроект "О воинской обязанности и военной службе", которые накануне уже приняла Госдума. За введением электронных повесток почти незамеченной осталась поправка, благодаря которой Минобороны России сможет предлагать контракт на службу в зоне СВО только поступившим на службу солдатам-срочникам, то есть даже 18-летним юношам, вчерашним школьникам.

Поправка вступает в противоречие с устными заверениями руководства страны в том, что срочники не должны участвовать в СВО. Формально они и не будут этого делать, но фактически такая возможность появляется.

Впрочем, сейчас период, после которого Минобороны может предлагать контракт, также нельзя назвать достаточным для получения 18-летними молодыми людьми достаточного опыта и знаний для отправки в зону боевых действий – это три месяца после начала срочной службы.

"Би-би-си" обращает внимание на то, что глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов предлагал внести эту поправку еще летом 2022 года, но после придания теме огласки в СМИ и общественного резонанса ее сняли с рассмотрения. И вот теперь все-таки одобрили.

Теги: минобороны, срочная служба, контракт, поправка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети