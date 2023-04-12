Тоболяка оштрафовали за демонстрацию свастики, которую он вытатуировал на своем теле

По решению суда, нарушитель оштрафован по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ. Сумма штрафа - 1 тыс. руб.

По информации суда, оштрафованный за пропаганду нацизма мужчина, отбывает наказание в колонии-поселении №9 УФСИН России по Тюменской области. Свастика - татуировки, которые заключенный набил на своем теле. Утром 2 марта, он "допустил публичную демонстрацию нацисткой символики".

Тобольский районный суд признал виновным местного жителя в пропаганде нацизма, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.





