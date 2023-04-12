МВД будет проверять россиян, отказавшихся от гражданства Украины

Министерство внутренних дел России могут наделить правом проверять россиян, которые после отказа от паспорта Украины все еще пользуются правами гражданина этого государства.

Об этом говорится в проекте указа президента России, с которым знаком ТАСС.

Основанием для проверки будут выявленные сотрудниками МВД нарушения, а также поступление информации о них от соответствующих государственных органов. Срок проведения проверки не должен превышать трех месяцев.

Если факт подтверждается, выносится мотивированное заключение. Документ направляют гражданину и в ФСБ.