В России могут ввести единые правила для отпусков участникам СВО

В России могут появиться единые правила предоставления отпусков участникам специальной военной операции. С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов.

Как рассказал он сегодня в своем Telegram-канале, ежедневно к нему поступают вопросы от родных участников СВО: когда их мужу, сыну или брату разрешат пойти в отпуск. По словам Иванова, в Министерстве обороны ему так и не смогли конкретно объяснить, почему одним дают отпуска, а другим – нет.

"Вопросы предоставления отпусков для участников СВО на законодательном уровне не адаптированы под нынешние реалии. И в 90% случаев решение по этому вопросу принимает командир воинского подразделения в соответствии со своим уникальным пониманием ситуации", - отметил депутат.

Он направил обращение своему коллеге по Госдуме, руководителю подгруппы по вопросам мобилизации граждан Шолбану Кара-Оолу с предложением: разработать единые правила предоставления отпусков участникам СВО.

"Это важно. У миллионов людей на сердце тревога из-за этой неопределенности. Нам надо внести ясность. Успокоить и парней на СВО, и их родных", - заключил Максим Иванов.

Напомним, ранее свердловский депутат предположил, что после введения электронных повесток многие россияне начнут удалять свои аккаунты из Госуслуг.