12 Апреля 2023
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Политика В России Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

"Это классно!" - бизнес оценил идею мотопробега "Каспий - море дружбы"

Руководитель исполкома московского отделения «Деловой России» Евгений Базылев оценил значимость мотопробега «Каспий - море дружбы», который, как известно, возглавил губернатор Игорь Бабушкин.

"Родная Астрахань радует. Там организовали большой мотопробег с серьезным смыслом: встретиться с коллегами из стран Прикаспия, чтобы наладить деловые, культурные и дружеские связи. Идея крутая и нужная. Не зря мотопробег одобрил Президент России и поддержал МИД РФ. В поездку отправился также губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин", - сказал журналистам Базылев.

евгений базылев, мотпробег(2023)|Фото: https://t.me/firstastra/скрин

Стоит отметить, что для Евгения Базылева Астраханская область - родной регион, в прошлом он работал замминистра экономразвития правительства области.

"Мне вообще сама идея мотопробега понравилась. Во-первых, это классно. Но самое главное, что международные проекты создаются не только инвестициями и инфраструктурой. Это прежде всего связи между людьми в разных странах. А значит, нужно ехать, нужно встречаться и нужно дружить. Так почему не на двух колесах – чтобы ветер в лицо и душа нараспашку? Не все же встречаться в глухих костюмах, придушившись галстуками… Короче, я за. Астраханцы – молодцы!" - подчеркнул Евгений Базылев.

Теги: мотопробег каспий-море дружбы, игорь бабушкин, евгений базылев, астраханцы



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