Иностранцы смогут через "Госуслуги" уведомлять о месте своего пребывания

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении перечня случаев, дающих право иностранцам и лицам без гражданства самостоятельно уведомлять орган миграционного учета о месте своего пребывания.

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Законопроект дает право подавать уведомление о прибытии через личный кабинет на "Госуслугах" при условии, что в качестве принимающей стороны данного иностранного гражданина выступает гражданин России, который является собственником данного жилого помещения и тоже имеет личный кабинет на "Госуслугах". Согласие принимающей стороны на фактическое проживание иностранного гражданина будет фиксироваться и передаваться в орган миграционного учета также с использованием "Госуслуг". Иностранец заполнит электронную форму уведомления о прибытии, которая поступит на согласование в личный кабинет принимающего гражданина. При его согласии уведомление о прибытии будет автоматически передано в орган миграционного учета.

Предполагается, что закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования. Это вызвано необходимостью подготовки и принятия подзаконных нормативных правовых актов.