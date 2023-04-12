Юные жители Астраханской области расскажут об истории своей семьи в годы Великой Отечественной войны

12 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Юные жители Астраханской области расскажут об истории своей семьи в годы Великой Отечественной войны

В Астраханской области стартовал региональный конкурс сценариев «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны», посвященный 78-летию Великой Победы. К участию приглашаются воспитанники общественных организаций и объединений патриотической направленности, школьники от 14 до 17 лет, сообщает пресс-служба правительства региона. 

юнармия, подростки(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

На конкурс необходимо предоставить одну индивидуальную творческую работу в форме сценария, рассказа, сочинения, эссе или очерка, в которой описана семейная история об участнике боевых действий, труженике тыла или родственнике, пережившем Великую Отечественную войну в детском возрасте. Объём — не более 5 страниц.

Все конкурсанты получат электронные сертификаты участника, победители станут участниками образовательной поездки в город Брест Республики Беларусь.

юнармия, подростки, патриотизм(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Работы принимаются на электронную почту asthistory@inbox.ru с пометкой «Заявка на конкурс» до 22 апреля включительно. Организатор конкурса Центр военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе» агентства по делам молодёжи Астраханской области. 

В прошлом году 9 победителей конкурс отправились в поездку в город Брест республики Беларусь. В поездке их ждала экскурсионная программа по городу Брест, Брестской крепости, «Беловежской пуще» и многое другое. Это стало возможным благодаря личным договоренностям губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Теги: региональный конкурс, семейная история, творческая работа, военно-патриотическое воспитание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети