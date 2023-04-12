Юные жители Астраханской области расскажут об истории своей семьи в годы Великой Отечественной войны

В Астраханской области стартовал региональный конкурс сценариев «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны», посвященный 78-летию Великой Победы. К участию приглашаются воспитанники общественных организаций и объединений патриотической направленности, школьники от 14 до 17 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

На конкурс необходимо предоставить одну индивидуальную творческую работу в форме сценария, рассказа, сочинения, эссе или очерка, в которой описана семейная история об участнике боевых действий, труженике тыла или родственнике, пережившем Великую Отечественную войну в детском возрасте. Объём — не более 5 страниц.

Все конкурсанты получат электронные сертификаты участника, победители станут участниками образовательной поездки в город Брест Республики Беларусь.

Работы принимаются на электронную почту asthistory@inbox.ru с пометкой «Заявка на конкурс» до 22 апреля включительно. Организатор конкурса Центр военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе» агентства по делам молодёжи Астраханской области.

В прошлом году 9 победителей конкурс отправились в поездку в город Брест республики Беларусь. В поездке их ждала экскурсионная программа по городу Брест, Брестской крепости, «Беловежской пуще» и многое другое. Это стало возможным благодаря личным договоренностям губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.