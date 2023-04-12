12 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: ИА Кам 24

Мэр Богдановича: На месте "падения НЛО" ничего не обнаружено

Глава Богдановича Олег Нейфельд опроверг новости о падении неопознанного летающего объекта на территории города минувшей ночью.

Накануне Дня космонавтики в сети появились видео "от очевидцев", на которых в небе виден летящий объект, напоминающий метеорит. Затем на видео слышен грохот от падения, а после в интернете и вовсе появились фото с приземлившейся летающей тарелкой.

"Богданович прозвучал на всю страну с видео про неопознанный объект в небе. Что могу сказать? Будем искать метеорит Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу… А если серьезно, как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы - все спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк еще предстоит узнать. Силовики продолжают отрабатывать вопрос", - написал градоначальник в своих соцсетях.

Мэр также выложил запись с камер видеонаблюдения от ЕДДС, на котором горожане спокойно идут по улице как раз в то время, когда по небу якобы пронеслось НЛО.

В Единой дежурной диспетчерской службе заявили, что сообщений о неопознанных объектах в небе или их падении к ним не поступало. После обнародования роликов, спецслужбы выезжали на предполагаемое место падения, однако ничего не обнаружили. Сейчас специалисты продолжают выяснять информацию о появлении в интернете видеороликов.

В паблике "Типичный Богданович" сообщают, что изначально все видео были присланы в редакцию Telegram-канала "Осторожно, новости" местными молодыми актерами, операторами и их знакомыми, а распространяли их в рамках празднования Дня космонавтики.

Теги: День Космонавтики, НЛО, метеорит, Богданович



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