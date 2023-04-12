12 Апреля 2023
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Общество В России Крым
Фото: Накануне.ru

В Крыму отменили проведение парада 9 мая и "Бессмертного полка"

Власти Крыма решили не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он пояснил, что это решение принято из соображений безопасности.

Ранее стало известно, что в Курске в этом году не будут проводить военный парад на 9 мая. Формат проведения акции "Бессмертный полк" там пока не определен.

При этом парад на Красной площади, приуроченный к Дню Победы, готовится.

Теги: крым, парад, 9 мая



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Ранее 12.04.2023 09:43 Мск Решение об отмене парада Победы в Севастополе не принято, - Развожаев


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