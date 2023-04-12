Россияне могут проверить на Госуслугах свой статус в военкомате – Минцифры

Россияне могут проверить на Госуслугах, в каком военкомате они состоят на учете, есть ли у них право на отсрочку. Там же можно подать заявление на исправление ошибок, если они есть, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Если вдруг есть неточности, он [гражданин] всегда сможет прямо через портал подать заявление на исправление ошибок. <…> Уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда", - цитируют Шадаева российские СМИ.

Накануне Госдума одобрила законопроект об электронных повестках в военкомат. Они будут приходить гражданам в их кабинет на Госуслугах (если имеется аккаунт). Даже если пользователь не заходил на Госуслуги и не видел повестку, она будет считаться врученной. А если он не явится по этой электронной повестке в военкомат, то к нему будут применяться ограничительные меры: запрет на выезд из страны, запрет на управление автомобилем, совершение сделок и т.д.