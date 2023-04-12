12 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге оштрафовали МКО, одолевшую должника SMS-сообщениями

В Екатеринбурге микрокредитную организацию наказали за слишком частые сообщения заемщику.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП по Свердловской области, к ним обратился житель уральской столицы. Он своевременно не исполнил обязательства по кредитному договору, в результате чего МКО стала одолевать его SMS-сообщениями по взысканию просроченной задолженности. Они рассылались с альфанумерического номера Max.Credit.

При этом количество сообщений превышало допустимое федеральным законом №230 – не более четырех раз в неделю. После этого представители службы судебных приставов организовали административное расследование.

В итоге микрокредитная организация была признана виновной в нарушении закона. Ей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, недавно МКО позвонила должнику в Екатеринбурге более 4,4 тысяч раз за три дня. Руководителю организации был также назначен штраф.

Теги: МКО, сообщения, штраф, Екатеринбург



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