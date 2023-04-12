Жители Прикамья переплатили за ЖКХ больше 13 млн из-за ошибок "Т Плюс" в расчетах

12 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Жители Прикамья переплатили за ЖКХ больше 13 млн из-за ошибок "Т Плюс" в расчетах

Жителям Пермского края вернули 14 млн 699 тыс. руб, переплаченных за ЖКУ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Инспекции государственного жилищного надзора Прикамья.

В инспекцию поступило 1953 обращения по вопросам начисления платы за комунальные услуги.

Из них 540 - жалобы на завышенную стоимость отопления. ИГЖН провела проверку и выявила нарушения в начислении тарифов за отопление на общую сумму свыше 13 млн руб. Большая часть из этой суммы была начислена жителям Березников. По их сообщениям, компания "Т Плюс" неоднократно совершала ошибку в расчетах. Жалобу на нее подали жильцы 39 домов.

Как оказалось, компания начала применять к панельным и блочным домам такие же нормативы, что и к домам из дерева. После вмешательства инспекции, ресурсоснабжающая организация вернула собственникам более 10 млн руб.

Сейчас инспекция проводит проверку еще 139 домов. В случае выявления нарушений, будут приняты необходимые меры.

Теги: Т Плюс, ЖКХ, ЖКУ, переплата



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети