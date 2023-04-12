Жители Прикамья переплатили за ЖКХ больше 13 млн из-за ошибок "Т Плюс" в расчетах

Жителям Пермского края вернули 14 млн 699 тыс. руб, переплаченных за ЖКУ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Инспекции государственного жилищного надзора Прикамья.

В инспекцию поступило 1953 обращения по вопросам начисления платы за комунальные услуги.

Из них 540 - жалобы на завышенную стоимость отопления. ИГЖН провела проверку и выявила нарушения в начислении тарифов за отопление на общую сумму свыше 13 млн руб. Большая часть из этой суммы была начислена жителям Березников. По их сообщениям, компания "Т Плюс" неоднократно совершала ошибку в расчетах. Жалобу на нее подали жильцы 39 домов.

Как оказалось, компания начала применять к панельным и блочным домам такие же нормативы, что и к домам из дерева. После вмешательства инспекции, ресурсоснабжающая организация вернула собственникам более 10 млн руб.

Сейчас инспекция проводит проверку еще 139 домов. В случае выявления нарушений, будут приняты необходимые меры.