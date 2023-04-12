Отказавшихся от гражданства Украины будут проверять

Граждан России, отказавшихся от гражданства Украины, будут проверять на то, продолжает ли гражданин пользоваться правами этого государства. Соответствующий проект указа президента опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно недавно принятому закону о выходе из гражданства Украины, гражданин обязуется не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины. Однако некоторые хотят по-прежнему получать, например, выплаты на Украине, выдавая себя там как украинских граждан, даже если в России отказались от украинского гражданства. Полномочия по проверке этого получит МВД. Срок проверки не должен превышать трех месяцев.

Если факт нарушения подтвердится, то будет вынесено мотивированное заключение, которое будет направлено в ФСБ и самому гражданину.

По новому закону, чтобы выйти из гражданства Украины, достаточно обратиться в любой территориальный орган внутренних дел или подать заявление с помощью портала госуслуг. С этого момента, если заявление принято, Россия перестает считать лиц, подавших его, гражданами Украины. Правда, Украина считает это недействительным, а также угрожает уголовным преследованием всем, кто вступил в гражданство России.