Отказавшихся от гражданства Украины будут проверять

12 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Фото:

Отказавшихся от гражданства Украины будут проверять

Граждан России, отказавшихся от гражданства Украины, будут проверять на то, продолжает ли гражданин пользоваться правами этого государства. Соответствующий проект указа президента опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно недавно принятому закону о выходе из гражданства Украины, гражданин обязуется не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины. Однако некоторые хотят по-прежнему получать, например, выплаты на Украине, выдавая себя там как украинских граждан, даже если в России отказались от украинского гражданства. Полномочия по проверке этого получит МВД. Срок проверки не должен превышать трех месяцев.

Если факт нарушения подтвердится, то будет вынесено мотивированное заключение, которое будет направлено в ФСБ и самому гражданину.

По новому закону, чтобы выйти из гражданства Украины, достаточно обратиться в любой территориальный орган внутренних дел или подать заявление с помощью портала госуслуг. С этого момента, если заявление принято, Россия перестает считать лиц, подавших его, гражданами Украины. Правда, Украина считает это недействительным, а также угрожает уголовным преследованием всем, кто вступил в гражданство России.

Теги: гражданство, украина, МВД



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети