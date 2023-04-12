Реестр военнообязанных заработает не раньше осеннего призыва - Минцифры

Единый реестр военнообязанных граждан полноценно сможет заработать не раньше осеннего срочного призыва, считает глава Минцрифры РФ Максут Шадаев.

"Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу", - цитируют министра российские СМИ.

Стоит отметить, что в законопроекте о создании реестра, одобренном вчера Госдумой, говорится: документ вступает в силу с момента его опубликования. Если сегодня он будет принят Советом Федерации, то президент сможет подписать его хоть завтра, то есть запуск процесса создания реестра – вопрос нескольких дней. О готовности правительства и конкретно Минобороны создать такой реестр ничего не говорилось накануне в Госдуме – так же как и о средствах, которые будут затрачены на создание базы и ее обслуживание.