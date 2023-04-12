Минобороны озаботилось бронью авиабилетов для участников СВО, направляющихся в отпуск

Минобороны попросило авиакомпании бронировать по пять-шесть мест на рейсах для полетов участников спецоперации в места отдыха. Речь идет о летнем сезоне 2023 г. Такая бронь будет автоматически сниматься за 12 часов до рейса, пишут "Известия".

По данным источников в Минобороны, сейчас стало сложнее заранее планировать графики отпусков бойцов. При этом в армии уже столкнулись со случаями, когда отдых военных срывался из-за отсутствия билетов в продаже.

Накануне Госдума одобрила законопроект об электронных повестках в военкомат. Они будут приходить гражданам в их кабинет на Госуслугах (если имеется аккаунт). Даже если пользователь не заходил на Госуслуги и не видел повестку, она будет считаться врученной. А если он не явится по этой электронной повестке в военкомат, то к нему будут применяться ограничительные меры: запрет на выезд из страны, запрет на управление автомобилем, совершение сделок и т.д.