12 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале тушат лесной пожар в природном парке "Бажовские места"

Специалисты Уральской авиалесоохраны и МЧС ведут борьбу с лесным пожаром в природном парке "Бажовские места". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"На заболоченной территории горит сухая трава. С помощью специальной лесопожарной техники прокладывается минерализованная полоса, чтобы не допустить распространения огня. Угрозы населению и строениям нет. Ситуация находится под контролем", - рассказал директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин.

За минувшие сутки в регионе ликвидировали природные пожары в Асбестовском, Белоярском, Березовском, Невьянском и Кировградском городских округах, в Слободо-Туринском районе, под Екатеринбургом, Алапаевском и Первоуральском. Уже установлено, что причиной возгораний стало несоблюдение правил пожарной безопасности. Всего 11 апреля на Среднем Урале действовало 14 лесных пожаров, из них девять возгораний ликвидировано и три локализовано. Тушение огня вели более 140 человек, задействовалась специальная техника: бульдозеры, тракторы и автомобили.

Напомним, что в Свердловской области особый противопожарный режим уже введен в семи муниципалитетах региона.

Теги: Бажовские места, парк, пожар, авиалесоохрана



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