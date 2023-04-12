12 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: medaboutme.ru

Администрация Верхотурья выплатит 40 000 подростку, покусанному уличной собакой 

Администрация г.о. Верхотурский выплатит девочке-подростку 40 тыс. рублей после нападения бездомной собаки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Нападение произошло в феврале 2023 года, когда школьница возвращалась домой. К ней подбежала безнадзорная собака и укусила, причинив боль и телесные повреждения.

Районный прокурор направил иск в суд, где требовал взыскать с администрации городского округа компенсацию морального вреда. Верхотурский районный суд встал на сторону потерпевшей, назначив ей компенсацию в размере 40 тыс. рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

Теги: администрация, Верхотурье, подросток, собака



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