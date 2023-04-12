Кадыров сообщил о нейтрализации в Чечне участника бандподполья

В Чечне сотрудники полиции и ОМОН совместно с ФСБ провели спецоперацию по нейтрализации участника бандитского подполья в селе Гвардейском. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, вооруженный участник незаконного формирования прибыл в Чечню из соседнего региона. Силовики предложили преступнику сдаться, но он попытался скрыться и при задержании был ранен.

Кадыров уточнил, что среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.

В конце марта сообщалось, что чеченские правоохранители ликвидировали двух боевиков в Гудермесе. За день до этого неизвестные напали на пост ДПС между Ингушетией и Северной Осетией. Двое полицейских получили огнестрельные ранения.