12 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Глава Роскосмоса назвал ключевые направления развития пилотируемой космонавтики

Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о том, что ключевыми направлениями развития российской пилотируемой космонавтики являются Российская орбитальная станция (РОС) и работа на ней, а также полет на Луну.
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"Роскосмос ведет разработку эскизного проекта новой Российской орбитальной станции, в ходе которой будет определен ее облик и выбраны основной вариант развертывания и наклонение целевой орбиты станции", - сказал в интервью ТАСС Борисов, уточнив, что обсуждать, какой должна быть РОС, будет "широкий круг общественности" – от профильных вузов до Российской академии наук.

Для миссии же по высадке космонавта на поверхность Луны необходимо утверждение программы создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК), отметил Борисов.

"В настоящее время проект программы, а также разработка и утверждение лунной программы находятся на согласовании федеральных органах исполнительной власти", - сказал Борисов.

Говоря о космическом туризме, Борисов сообщил, что идут переговоры с представителями различных государств о возможности организации для них пилотируемых космических миссий.

"Переговоры находятся на разной стадии. О результатах вы узнаете после достижения договоренностей и заключения контрактов", - сказал Борисов.

Теги: Роскосмос, Юрий Борисов, космический туризм, Российская орбитальная станция



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