12 Апреля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: nation-news.ru/ скрин

«Узнал от вас эту новость, это ужасно»: Пригожин с ироний отреагировал на новые санкции Канады против «Конкорда»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал ударом «ниже пяток» санкции, введенные Канадой против компании «Конкорд менеджмент и консалтинг». Ироничный комментарий бизнесмена публикует пресс-служба компании «Конкорд».

С вопросом к предпринимателю обратились журналисты ИА Dixi News. В ответ Пригожин отметил, что только узнал о введенных рестрикциях.

«Узнал от вас эту новость, это ужасно. Практически удар ниже пояса. Я бы сказал, удар значительно ниже пяток», – иронизировал предприниматель.

Канада ранее ввела санкции в отношении принадлежащей Евгению Пригожину компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», а также Содружества офицеров за международную безопасность и компании «М Инвест». Ограничительные меры распространяются 14 физических и 34 юридических лиц из РФ. Рестрикции вступили в силу со среды, 5 апреля.

Теги: евгений пригожин, конкорд, санкции, рестрикции



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