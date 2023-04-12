Глава СКР взял на контроль расследование гибели подростка из Перми

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с расследованием обстоятельств гибели школьника в Перми, сообщили Накануне.RU в Информационном центре СК России.

Он поручил главе регионального управления СКР Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Напомним, трагедия произошла 10 апреля. Ребенок вместе с другими подростками находился на спортивной тренировке. Во время кросса спортсмены остались без присмотра тренера и зашли на строительную площадку на ул. Кировоградская, 28, где на одного из школьников упал кирпич. Мальчик погиб до приезда медиков "скорой помощи".

Ранее сообщалось, что здание хоть и ограждено, никем не охранялось.