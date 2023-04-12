12 Апреля 2023
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Экономика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Россия рискует стать экономической колонией Китая – глава ЦРУ

Россия рискует стать экономической колонией Китая, поскольку ее изоляция от Запада усугубляется, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на мероприятии в университете Райс в Хьюстоне.

"Россия становится все более зависимой от Китая и в некоторых отношениях рискует со временем превратиться в экономическую колонию Китая, зависящую от экспорта энергоресурсов и сырья", - заявил Бернс.

Ранее российские власти отчитались о рекордном росте поставок углеводородов в Китай и Индию. И даже это не спасает ситуацию: по данным Минфина РФ, в первом квартале 2023 года нефтегазовые доходы бюджета упали на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Недостаток средств приходится компенсировать из Фонда национального благосостояния.

Теги: китай, уильям бернс, россия, колония, сырье, углеводороды



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