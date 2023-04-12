В Астане задержаны десятки бастовавших нефтяников

126 нефтяников, которые митинговали у здания министерства энергетики, требуя трудоустройства, задержаны в Астане.

Всего было доставлено в полицию около 120-126 человек, но все уже отпущены, цитирует "Интерфакс" слова замгенпрокурора Казахстана Жандоса Умиралиева. К пяти участникам незаконной акции была применена мера взыскания в виде предупреждения.

10 апреля около 150-ти уволенных рабочих "БерАли Мангистау Company" из Жанаозена собрались у здания Минэнерго в Астане и потребовали трудоустроить их в "дочку" "КазМунайГаза" (КМГ) – компанию "ОзенМунайГаз". Они сообщили, что остались без работы из-за того, что их компания проиграла тендер. Ночь они провели на улице, а вечером 11 апреля полиция их задержала.

В прошлом году АО "Озенмунайгазом" был выделен объём работ, над которым трудились нефтяники "БерАли Мангистау Company". Но в апреле этого года, по информации в СМИ, 200 сотрудников остались без работы, так как закончился срок договора двух предприятий. Примечательно, что в 2022 году налоговые отчисления "БерАли Мангистау Company" установили рекордные показатели – более 250 млн тенге. Для сравнения, отчисления за 2021 год – всего 17 млн тенге.

Впрчоем, перманентные забастовки нефтяников в Мангистауской области аж длятся с 2008 года. Одновременно росла дифференциация по уровню доходов: из-за роста среднего уровня зарплат росли цены, но у значительной части населения, не связанной с нефтяной отраслью, изменения уровня доходов не произошло. Начиная с 2010 года на нефтяном предприятии "Каражанбасмунай" тянулся трудовой конфликт, в ходе которого достаточно большая группа работников начала требовать улучшения условий труда и повышения его оплаты. В 2011 году забастовки первоначально проходили на территории месторождения Каражанбас в районе Актау с 17 мая, с 26 мая к ним присоединились работники производственного филиала "ОзенМунайГаз" в районе Жанаозена.