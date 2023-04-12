В Астане задержаны десятки бастовавших нефтяников

12 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Астане задержаны десятки бастовавших нефтяников

126 нефтяников, которые митинговали у здания министерства энергетики, требуя трудоустройства, задержаны в Астане.

Всего было доставлено в полицию около 120-126 человек, но все уже отпущены, цитирует "Интерфакс" слова замгенпрокурора Казахстана Жандоса Умиралиева. К пяти участникам незаконной акции была применена мера взыскания в виде предупреждения.

10 апреля около 150-ти уволенных рабочих "БерАли Мангистау Company" из Жанаозена собрались у здания Минэнерго в Астане и потребовали трудоустроить их в "дочку" "КазМунайГаза" (КМГ) – компанию "ОзенМунайГаз". Они сообщили, что остались без работы из-за того, что их компания проиграла тендер. Ночь они провели на улице, а вечером 11 апреля полиция их задержала.

В прошлом году АО "Озенмунайгазом" был выделен объём работ, над которым трудились нефтяники "БерАли Мангистау Company". Но в апреле этого года, по информации в СМИ, 200 сотрудников остались без работы, так как закончился срок договора двух предприятий. Примечательно, что в 2022 году налоговые отчисления "БерАли Мангистау Company" установили рекордные показатели – более 250 млн тенге. Для сравнения, отчисления за 2021 год – всего 17 млн тенге.

Впрчоем, перманентные забастовки нефтяников в Мангистауской области аж длятся с 2008 года. Одновременно росла дифференциация по уровню доходов: из-за роста среднего уровня зарплат росли цены, но у значительной части населения, не связанной с нефтяной отраслью, изменения уровня доходов не произошло. Начиная с 2010 года на нефтяном предприятии "Каражанбасмунай" тянулся трудовой конфликт, в ходе которого достаточно большая группа работников начала требовать улучшения условий труда и повышения его оплаты. В 2011 году забастовки первоначально проходили на территории месторождения Каражанбас в районе Актау с 17 мая, с 26 мая к ним присоединились работники производственного филиала "ОзенМунайГаз" в районе Жанаозена.

Теги: Астана, Казахстан, нефтяники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети