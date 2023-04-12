Помощник президента Левитин приезжает в Екатеринбург на открытие объектов альтернативной Универсиады

12 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
Фото: Департамент информационной политики губернатора

Помощник президента Левитин приезжает в Екатеринбург на открытие объектов альтернативной Универсиады

В Екатеринбург приезжает помощник президента страны Игорь Левитин для участия в открытии спортивных объектов, строящихся к Универсиаде-2023, а затем и к Международному фестивалю университетского спорта. Об этом сообщает департамент информполитики.

Торжественные мероприятия пройдут 13 апреля. Во время них Левитин и глава Среднего Урала Евгений Куйвашев дадут старт работе Дворца водных видов спорта в Новокольцовском и Дворца дзюдо в Академическом. В программе последнего ожидается показательные выступления победителей первенства Европы по дзюдо КАТА, а также ветеранов дзюдо.

Напомним, в мае прошлого года стало окончательно известно, что Всемирных студенческих игр в 2023 году в Екатеринбурге не будет. Вместо этого в столице Урала ожидается Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Недавно был представлен его официальный логотип, а концепцию фестиваля представили генеральным и почетным консулам девяти государств.

После глава Екатеринбурга заверил, что объекты, которые строятся в городе к Универсиаде, позволят столице Урала претендовать и на другие крупные спортивные международные мероприятия

Теги: Универсиада, Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо, Левитин, Екатеринбург, Международный фестиваль университетского спорта



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети