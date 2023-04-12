Помощник президента Левитин приезжает в Екатеринбург на открытие объектов альтернативной Универсиады

В Екатеринбург приезжает помощник президента страны Игорь Левитин для участия в открытии спортивных объектов, строящихся к Универсиаде-2023, а затем и к Международному фестивалю университетского спорта. Об этом сообщает департамент информполитики.

Торжественные мероприятия пройдут 13 апреля. Во время них Левитин и глава Среднего Урала Евгений Куйвашев дадут старт работе Дворца водных видов спорта в Новокольцовском и Дворца дзюдо в Академическом. В программе последнего ожидается показательные выступления победителей первенства Европы по дзюдо КАТА, а также ветеранов дзюдо.

Напомним, в мае прошлого года стало окончательно известно, что Всемирных студенческих игр в 2023 году в Екатеринбурге не будет. Вместо этого в столице Урала ожидается Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Недавно был представлен его официальный логотип, а концепцию фестиваля представили генеральным и почетным консулам девяти государств.

После глава Екатеринбурга заверил, что объекты, которые строятся в городе к Универсиаде, позволят столице Урала претендовать и на другие крупные спортивные международные мероприятия