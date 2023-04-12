МИД РФ: Поставки Украине ПЗРК угрожают безопасности пассажирского авиасообщения

Из-за поставок на Украину ПЗРК и ПТРК впору ставить вопрос об угрозах безопасности гражданского авиасообщения во всем мире, заявили в МИД России.

В ведомстве отметили, что западное оружие из-за коррупции на Украине перепродается в разные точки мира, попадает в руки преступников и террористов.

"Скоро впору будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире, в том числе над Европой", — цитирует РИА Новости сообщение МИД РФ.

В прошлом году британская Financial Times писала, что страны Запада намерены ужесточить контроль за оружием, которое передается киевскому режиму, так как выявлены случаи продажи его на черном рынке. При этом власти США отмечали, что до сих пор фактов попадания оружия на черный рынок не обнаружено.