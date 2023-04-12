Опрос показал, кому в России труднее всего получить работу

12 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Опрос показал, кому в России труднее всего получить работу

В России, как оказалось, легче всего устроиться на работу тем, кому 27-29 лет. Соискатели оценили сложность поиска новой работы по шкале от 0 до 10. Средняя оценка россиян от 27 до 29 лет составила 5,1 балла.

Труднее всего получить работу россиянам предпенсионного возраста (57-59 лет, 8,4 балла). Респонденты 18-20 лет оценили сложности в среднем на 6,1 балла. При этом у девушек в этой возрастной группе показатель был выше, чем у молодых людей (6,4 против 5,9), приводит РБК поступившие в издание данные опроса портала Superjob. Женщины от 24-26 лет чувствуют себя увереннее при трудоустройстве, чем мужчины – они поставили 5,4 балла против 6,1.

Опрос состоялся 21 марта – 11 апреля в 642 населенных пунктах во всех округах России. В нем приняли участие 5 тыс. респондентов среди экономически активного населения старше 18 лет.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести "весомый налог" при найме на работу мигрантов. По его мнению, это поможет мотивировать работодателей нанимать россиян. Также глава СК отметил, что для снижения социальной напряженности нужно разработать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов россиянами. При этом важно обеспечить граждан России достойным уровнем социально-трудовых гарантий.

Общественный деятель Дмитрий Демушкин убежден, что главный завозчик миграционных потоков в страну — это государство, а вовсе не бизнес: "Но думать надо о своем населении и повышать стоимость труда, отказываться от низкоквалифицированной рабочей силы, во-вторых, делать для местных преференции. Работу надо предлагать прежде всего своим гражданам".

Теги: Работа, трудоустройство, опрос



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети