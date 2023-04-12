Опрос показал, кому в России труднее всего получить работу

В России, как оказалось, легче всего устроиться на работу тем, кому 27-29 лет. Соискатели оценили сложность поиска новой работы по шкале от 0 до 10. Средняя оценка россиян от 27 до 29 лет составила 5,1 балла.

Труднее всего получить работу россиянам предпенсионного возраста (57-59 лет, 8,4 балла). Респонденты 18-20 лет оценили сложности в среднем на 6,1 балла. При этом у девушек в этой возрастной группе показатель был выше, чем у молодых людей (6,4 против 5,9), приводит РБК поступившие в издание данные опроса портала Superjob. Женщины от 24-26 лет чувствуют себя увереннее при трудоустройстве, чем мужчины – они поставили 5,4 балла против 6,1.

Опрос состоялся 21 марта – 11 апреля в 642 населенных пунктах во всех округах России. В нем приняли участие 5 тыс. респондентов среди экономически активного населения старше 18 лет.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести "весомый налог" при найме на работу мигрантов. По его мнению, это поможет мотивировать работодателей нанимать россиян. Также глава СК отметил, что для снижения социальной напряженности нужно разработать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов россиянами. При этом важно обеспечить граждан России достойным уровнем социально-трудовых гарантий.

Общественный деятель Дмитрий Демушкин убежден, что главный завозчик миграционных потоков в страну — это государство, а вовсе не бизнес: "Но думать надо о своем населении и повышать стоимость труда, отказываться от низкоквалифицированной рабочей силы, во-вторых, делать для местных преференции. Работу надо предлагать прежде всего своим гражданам".