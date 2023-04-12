Челябинский боец Денис Лаврентьев сразится с экс-чемпионом Bellator в Екатеринбурге

Челябинский боец легчайшего веса Денис Лаврентьев (12-3) проведет поединок против экс-чемпиона американской лиги Bellator Эдуардо Дантаса (23-7).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, трехраундовый бой станет третьим по значимости на турнире RCC 15, который через месяц пройдет в Екатеринбурге. Мероприятие проводится при поддержке Русской медной компании.

Дантас не просто бывший чемпион Bellator: он семь раз дрался за титул и пять раз выигрывал. Бразилец занимает 126-ю позицию в рейтинге сильнейших бойцов мира в дивизионе до 61 кг.

Денис Лаврентьев в мировом рейтинге уступает ему 10 позиций. С 2019 года челябинец ни разу не проигрывал и вышел на серию из шести побед, но внезапно споткнулся в поединке против Рахима Мидаева, уступив нокаутом в первом раунде.

Турнир RCC 15 состоится 13 мая в Екатеринбурге на многотысячной арене КРК "Уралец". В главном поединке вечера в клетке встретятся Иван Штырков и Виктор Немков.