Ивлев устроит вкусное шоу в ЦПКиО в честь празднования 300-летия Екатеринбурга

Известный на всю страну шеф-повар Константин Ивлев будет гастрономически баловать жителей Екатеринбурга в дни празднования 300-летия города. Соответствующее соглашение с поваром подписал глава уральской столицы Алексей Орлов. Согласно информации из Telegram-канала градоначальника, соглашение между сторонами было подписано 10 апреля при онлайн-встрече. Народный семейный фестиваль "Да, шеф!" пройдет 22 и 23 июля в парке им. Маяковского.

"Буквально на днях с мэром города Екатеринбург мы подписали договор. Ох, сколько всего я вам интересного придумал, а самое главное вкусного. Так что, Екат, встречай! Я еду к тебе!" – заявил Ивлев.

Уже с 1 июля в рамках фестиваля "Да, Шеф" шеф-повара в лучших ресторанах города представят авторские дегустационные сеты на тему "Локальные продукты Урала". Главная задача фестиваля – знакомство с новой авторской кухней в контексте продуктов и специалитетов Урала. Кроме того, учитывая, что стоимость каждого сет-меню, состоящего из трех-четырех блюд, будет фиксированной во всех ресторанах-участниках, екатеринбуржцы смогут открыть для себя не только новые вкусы, но и интересные места в городе. Специальное меню и предложение будет действовать до 23 июля.

А с 22 по 23 июля в парке Маяковского пройдет двухдневная фестивальная программа, которая обещает много сюрпризов. Гостей ждёт живое кулинарное шоу за звание "Суперкулинара Екатеринбурга", где победитель битвы встретится в финале с главным противником – шефом Ивлевым.

В первый день фестиваля все желающие смогут принять участие в традиционном костюмированном параде, а вечером посетителей ждёт большой праздничный концерт и насыщенная музыкальная программа, имя хедлайнера пока держится в секрете. Гостям "Да, Шефа" представится уникальная возможность стать свидетелями установления нового гастрономического рекорда России. Организаторы фестиваля подготовили зоны с активностями для гостей всех возрастов и море вкусной еды. Рестораны, фудтраки, местные фермерские хозяйства и российские производители представят оригинальные концепции и местные специалитеты региона.

"Под эгидой празднования 300-летия Екатеринбурга фестиваль для всей семьи "Да, Шеф" станет одним из самых лучших и уникальных подарков для наших горожан", – отметил Алексей Орлов.

Как мы сообщали ранее, Екатеринбург вошел в список городов, которые получат федеральные средства на развитие туристической инфраструктуры. Инвестиции пойдут на реализацию сразу нескольких направлений. В обширном списке – улучшение событийной и выставочно-ярмарочной инфраструктуры, благоустройство, туристская навигация и совершенствование архитектурного облика центральных кварталов. Планируется, что все это позволит объединить ключевые объекты притяжения и места отдыха горожан и туристов.

Планом предусмотрены установка малых архитектурных форм, создание арт-объектов, размещение современных туалетных модулей, монтаж архитектурной подсветки исторических зданий. Также запланированы приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора и другие мероприятия по развитию туристической инфраструктуры и созданию комфортной городской среды. Основная часть работ должна быть выполнена уже к августу 2023 года.