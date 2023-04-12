Армия России испытала межконтинентальную баллистическую ракету

В Минобороны России привели детали испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

Испытания состоялись 11 апреля на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения провел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса. Целью было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Пуск позволил подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объеме.

Напомним, в феврале замглавы МИД России Сергей Рябков призвал не доверять информации о якобы неудачном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", тем более, если источником выступает CNN, "полностью себя дискредитировавший за последние годы и полностью поставленный на обслуживание интересов определенных групп и определенных политических элит". По словам замглавы МИД РФ, провокационную информацию распространяют для того, чтобы проверить, как официальные круги той или иной страны на нее отреагируют. При этом Рябков отметил, что "достойная публичного освещения" информация предоставляется по каналам Минобороны.