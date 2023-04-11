Совет Федерации заслушает доклад по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине

Совет Федерации 12 апреля заслушает доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Вопрос включен в повестку Совфеда, передает корреспондент Накануне.RU.

Докладчиком является председатель оборонного комитета СФ Виктор Бондарев. Содокладчики - вице-спикер СФ Константин Косачев, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

Напомним, ранее в Госдуме были представлены результаты полугодичного парламентского расследования работы американских биолабораторий на Украине. Депутат Ирина Яровая сообщила, что всего было создано 50 лабораторий, где проводились эксперименты над жителями страны. В итоге Украина сама стала объектом, где распространяются различные непонятные заболевания.

По ее словам, по меньшей мере 4 тыс. украинских военнослужащих были подвержены исследованиям. В харьковской лаборатории погибли 20 военных, более 200 были госпитализированы.

В 2022 году российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия. По данным Минобороны РФ, заказчиком работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы, а в реализации проектов участвует аффилированная с военным ведомством компания Black and Veatch.

При этом ООН отказалась расследовать работу биолабораторий на Украине, сославшись на то, что не обладает соответствующими техническими возможностями и мандатом.