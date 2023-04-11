12 Апреля 2023
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Фото: Пресс-служба СФ РФ

Совет Федерации заслушает доклад по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине

Совет Федерации 12 апреля заслушает доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Вопрос включен в повестку Совфеда, передает корреспондент Накануне.RU.

Докладчиком является председатель оборонного комитета СФ Виктор Бондарев. Содокладчики - вице-спикер СФ Константин Косачев, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

Напомним, ранее в Госдуме были представлены результаты полугодичного парламентского расследования работы американских биолабораторий на Украине. Депутат Ирина Яровая сообщила, что всего было создано 50 лабораторий, где проводились эксперименты над жителями страны. В итоге Украина сама стала объектом, где распространяются различные непонятные заболевания.

По ее словам, по меньшей мере 4 тыс. украинских военнослужащих были подвержены исследованиям. В харьковской лаборатории погибли 20 военных, более 200 были госпитализированы.

В 2022 году российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия. По данным Минобороны РФ, заказчиком работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы, а в реализации проектов участвует аффилированная с военным ведомством компания Black and Veatch.

При этом ООН отказалась расследовать работу биолабораторий на Украине, сославшись на то, что не обладает соответствующими техническими возможностями и мандатом.

Теги: биолаборатории, Совет Федерации. доклад



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