12 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Полиция Челябинска сообщила, что все подозреваемые в убийстве подростка являются иностранцами

В полиции Челябинска опровергли появившиеся в СМИ и telegram-каналах сведения о том, что четверо подозреваемых в убийстве подростка являются гражданами России, передает корреспондент Накануне.RU.

Все четверо подозреваемых, двое из которых несовершеннолетние являются иностранцами без российского гражданства. Один из взрослых фигурантов дела работает в России по патенту и является законным представителем двух несовершеннолетних подозреваемых. У второго есть разрешение на временное проживание.

Напомним, тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением обнаружили ночью 9 апреля около одного из домов. Ранее сообщалось, что в его убийстве подозревают 20-летнего уроженца Таджикистана, студента Уральского регионального колледжа.

По версии следствия, он в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого подросток скончался.

По информации СМИ, подозреваемый и подросток были знакомы между собой, у них произошел конфликт из-за оскорблений в соцсети. Якобы перед убийством несколько человек искали подростка в компьютерном клубе в здании ТРК, но его там не было. По словам друзей школьника, конфликт произошел в компьютерном клубе, в потом они "вышли на стрелку". Обвиняемый нанес подростку два удара ножом.

Теги: убийство, подросток, иностранцы



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