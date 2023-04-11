Бывший агент разведслужбы Великобритании заявил о готовности Зеленского передать часть Украины Польше

Президент Украины Владимир Зеленский готов передать Польше часть Западной Украины. Такое заявление сделал экс-агент разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук.

Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу Judging Freedom. Его попросили прокомментировать слухи, появившиеся после визита Зеленского в Польшу, о то, что украинский лидер готов передать Варшаве несколько западных регионов страны в обмен на полномасштабную военную помощь ВСУ в захвате Крыма.

"Это вполне возможно. Зеленский находится в отчаянном положении. Ему бы хотелось расширения конфликта, чтобы в него вступила Польша в качестве члена НАТО", — приводят его слова РИА "Новости".

При этом он выразил сомнения по поводу готовности Варшавы вступить в войну против России, поскольку республика и так переживает внутриполитические трудности. Если Польша решится на этот шаг, то правительство Анджея Дуды рискует лишиться власти, подытожил экс-сотрудник MI6.