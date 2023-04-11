Канада расширила санкции против россиян

Канада с 5 апреля расширила список санкций против России. В обновленный список вошли 14 человек и 34 компании, в том числе "Конкорд менеджмент" и ГК "Волга-Днепр". Этим компании, по данным СМИ, связаны с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, передает корреспондент Накануне.RU.

Полный санкционный список опубликован на сайте правительства Канады. Среди россиян, которым отныне запрещен въезд в страну, оказались, в частности, глава Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра обороны России Николай Панков.

Напомним, ранее Канада расширяла санкционный список в годовщину СВО - 24 февраля 2023 года. Москва за все время ввела санкции против 1204 человек Они опубликованы на сайте МИД РФ.

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