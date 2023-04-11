Школьницу из Казани приговорили к условному сроку за попытку поджога военкомата

В Казани ученица 11 класса пыталась поджечь военного комиссариата на ул. Журналистов с поощью коктейлей Молотова.

Два из них она бросила в сторону здания, но не попала и подожгла траву рядом с военкоматом. Девушку задержали. При себе у нее обнаружили третий коктейль Молотова.

По решению суда, школьница признана виновной. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, сообщает ТАСС. Девушку судили по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Умышленное уничтожение или повреждение имуществом, совершенное общеопасным способом".

Отметим, что в Нижневартовске поджог военкомата совершеннолетними мужчинами было переквалифицировано как теракт.