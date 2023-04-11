ЧВК "Вагнер" передали фланги: ВС РФ готовится начать наступление к северу от Бахмута

Подразделения ЧВК «Вагнер» передали свои позиции в Зализнянском, Сакко и Ванцетти, Николаевке, Яковлевке и других населенных пунктах к северу от Бахмута Вооруженным силам РФ. С этого рубежа в самое ближайшее время должно начаться широкомасштабное наступление российских войск.

О том, что ЧВК «Вагнер» передали фланги Министерству обороны, сегодня в материале военкора Александра Симонова заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Насколько я знаю у них (подразделений ВС РФ — Прим. ред.) есть все необходимое для того, чтобы организовывать оборону и вести наступательные действия в случае необходимости. Поэтому сегодня Зализнянское, Сакко и Ванцетти, Николаевка и другие населенные пункты, которые в предыдущие месяцы штурмовались подразделениями ЧВК «Вагнер» — они находятся в зоне ответственности ВДВ и других подразделений Министерства обороны», — поделился петербургский бизнесмен.

Он также подчеркнул, что в настоящее время ЧВК «Вагнер» полностью сконцентрирована на взятии Бахмута.

«В Бахмуте большая часть, это более восьмидесяти процентов, находится под нашим контролем, в том числе все административные центры, заводы, фабрики, администрация города. Осталась часть жилых районов многоэтажных, где сделаны укрепрайоны. Под этими многоэтажными домами находятся туннели. Как я и говорил до этого, 3D-война продолжается», — отметил Пригожин.

И если населенные пункты на южном фланге прикрыты водной преградой канала Северский Донец — Донбасс, то с северных флангов, переданных ВС РФ, в ближайшее время может начаться наступление широким фронтом.

В населенном пункте Зализнянское, которое «музыканты» освободили 15 марта 2023 года, уже организована эшелонированная оборона. Бойцами ЧВК «Вагнер» созданы все предпосылки для успешного наступления и в других переданных ВС РФ населенных пунктах — Сакко и Ванцетти, Николаевке и Яковлевке.

С Зализнянского удобнее всего начать наступление в сторону Орехово-Васильевки, которая находится в низине. Местность в этом районе создает не только благоприятные условия для овладения населенным пунктом, но и для дальнейшего развития наступления вплоть до канала Северский Донец — Донбасс.

С Сакко и Ванцетти, которое было освобождено бойцами ЧВК «Вагнер» 1 февраля 2023 года, после занятия холма к северо-западу от населенного пункта, ВС РФ смогут наступать в направлении Хромовки.

Одновременно с этим, с той же позиции и соседней Николаевки, занятой 2 февраля 2023 года, ВС РФ могут начать продвижение вдоль трасс в сторону Федоровки, Переездного и Раздоловки. Местность также позволяет успешно наступать вплоть до самого Северска.

Более того, «Бахмутская мясорубка» продолжается. На удержание западных кварталов города киевское командование по-прежнему вынуждено перебрасывать все новые и новые подкрепления, которые методично уничтожаются бойцами ЧВК «Вагнер». А это значит, что оказывать полноценное сопротивление на северном фланге ВСУ будет крайне затруднительно, и у ВС РФ есть возможность для того, чтобы развить наступление.