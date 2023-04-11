11 Апреля 2023
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Общество За рубежом
Фото: RT

Британские парламентарии призвали генпрокурора США остановить экстрадицию Джулианна Ассанжа

Депутаты британского парламента от шести партий призвали генпрокурора США остановить процедуру экстрадиции создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Открытое письмо на имя генерального прокурора Соединенных Штатов подписали более 30 парламентариев.

11 апреля исполнилось четыре года с момента задержания Ассанжа в Великобритании. Все это время он находится в лондонской тюрьме Белмарш.

"Решение об экстрадиции Ассанжа будет иметь катастрофические последствия для сферы журналистики и создаст опасный прецедент и для других журналистов и СМИ", - полагают депутаты.

Парламентарии предлагают позволить Ассанжу вернуться в его родную Австралию.

Известно, что письмо поддержали представители парламентов США, Австралии, Мексики и Бразилии.

В прошлом году суд в Великобритании одобрил экстрадицию Ассанжа.

Напомним, Ассанжу в США предъявлено обвинение по 18 статьям в связи с публикацией на портале Wikileaks в 2010 г. более полумиллиона секретных правительственных документов, касающихся в том числе военных операций в Афганистане и Ираке. Если Ассанж будет признан виновным в США, ему грозит 175 лет тюрьмы.

Теги: джулиан ассанж, парламент, великобритания, сша, экстрадиция



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