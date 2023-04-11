Погибший из-за упавшего кирпича с дома-долгостроя ребенок был спортсменом

Следователи Пермского края раскрыли подробности гибели 13-летнего мальчика из-за кирпича, рухнувшего с дома-долгостроя на ул Кировоградская, 28, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации ведомства, в день трагедии ребенок находился на спортивной тренировке. Во время кросса спортсмены остались без присмотра тренера и зашли на строительную площадку. В итоге один из детей получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб до приезда медиков "скорой помощи".

СКР возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Проводятся необходимые судебные экспертизы. Глава регионального управления СКР Денис Головкин взял расследование дела на личный контроль.