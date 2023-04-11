11 Апреля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
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Погибший из-за упавшего кирпича с дома-долгостроя ребенок был спортсменом

Следователи Пермского края раскрыли подробности гибели 13-летнего мальчика из-за кирпича, рухнувшего с дома-долгостроя на ул Кировоградская, 28, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации ведомства, в день трагедии ребенок находился на спортивной тренировке. Во время кросса спортсмены остались без присмотра тренера и зашли на строительную площадку. В итоге один из детей получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб до приезда медиков "скорой помощи".

СКР возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

(2023)|Фото:

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Проводятся необходимые судебные экспертизы. Глава регионального управления СКР Денис Головкин взял расследование дела на личный контроль.

Теги: ребенок, кирпич, Кировоградская 28



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