Глава "Микрона": Проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет

Проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет, заявила генеральный директор "Микрона" Гульнара Хасьянова.

По ее словам, требуется немного времени, чтобы расширить производство.

"Конечно, конечно. Все будет хорошо", - цитирует РИА Новости Хасьянову. Так она ответила на уточняющий вопрос о том, что проблем с загранпаспортами нового типа больше не будет и "Микрон" нашел аналоги зарубежным материалам.

Напомним, 2 февраля портал "Госуслуги" начал предупреждать россиян о приостановке выдачи паспортов нового образца до второй половины марта. Как сообщалось, завод "Микрон" не справлялся со спросом на необходимые чипы. После этого ситуацию прокомментировали в Кремле. Там посоветовали использовать "обычные паспорта".

10 марта "Гознак" сообщил, что в настоящее время выпускает загранпаспорта нового образца только по полученным ранее заявкам.