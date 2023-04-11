11 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: 61.mchs.gov.ru

Особый противопожарный режим ввели на территории Челябинской области

В Челябинской области с 12 апреля введен особый противопожарный режим, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Южноуральцам запрещено разводить костры, выжигать сухую растительность и сжигать мусор. Для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 60 тысяч рублей, для предпринимателей от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей.

Напомним, в Челябинской области за десять дней пожароопасного сезона произошло 73 лесных пожара на площади 684 гектара. 71 пожар произошел на территории лесного фонда на площади 604 гектара, один пожар на землях Минобороны на площади 80 гектаров, один пожар произошел в Ильменском государственном заповеднике на площади 0,07 гектара. Основными причинами возгораний остается переход огня с иных категорий и неосторожное обращение с огнем местного населения.

Теги: особый противопожарный режим, лесной пожар,



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