11 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области полиция проводит массовые проверки мигрантов

В Челябинской области проводятся массированные проверки мест пребывания иностранных граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В мероприятиях принимают участие сотрудники правления по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области совместно с коллегами из оперативных подразделений УФСБ и Пограничного управления ФСБ, при силовой поддержке ОМОН. Проверки проводятся в местах концентрации, проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан.

Иностранцев проверяют на законность нахождения в России и наличие разрешительных документов для трудовой деятельности. Если будут выявлены нарушения, иностранцам грозит административная ответственность и высылка из страны, а работодателям штраф в размере до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Напомним, сегодня в Челябинске суд заключил под стражу на два месяца четверых иностранных граждан, обвиняемых в убийстве подростка. Тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением обнаружили ночью 9 апреля около одного из домов. В его убийстве подозревают 20-летнего местного жителя. Сегодня были задержаны еще трое подозреваемых. Двое из них несовершеннолетние. По версии следствия, обвиняемые и иные неустановленные лица в результате внезапно возникшего конфликта избили руками, ногами и неустановленными предметами подростка, после чего 20-летний обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь. В результате было повреждено сердце, мальчик скончался.

Добавим, что обвиняемые являются уроженцами Таджикистана.

Теги: полиция, проверки, мигранты,



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