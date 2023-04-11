Названа дата введения в России маркировки искусственного меха

Уже в июле в России могут ввести маркировку искусственного меха. По словам президента Российского пушно-мехового союза Сергея Столбова, проект соответствующего постановления и материалы к нему находятся в Минэкономразития.

"Предварительные даты включения маркировки искусственного меха – июль 2023 года", - приводит "Интерфакс" слова Столбова, сказанные на международной выставки меха, кожи и легкой промышленности "Мягкое золото России" в Пятигорске.

Он объяснил, что отсутствие маркировки на товары из искусственного меха ставит в неравные условия производителей, а также может являться одной из форм фальсификации и незаконного оборота изделий из меха.