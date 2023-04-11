Госдума одобрила в III чтении законопроект о запрете продажи вейпов детям

Госдума голосами 402 депутатов в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Между вторым и третьим чтениями прошло полчаса, а в парламент документ был внесен на прошлой неделе.

Законопроект предполагает полный запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, продажу вейпов только в стационарных магазинах, запрет на выкладку такого товара на витрине, запрет на производство ароматических добавок для электронных сигарет (хотя депутаты сами признают, что 90% таких товаров производится не в России).