Суд в Челябинске арестовал четверых иностранцев, обвиняемых в убийстве подростка

В Челябинске суд заключил под стражу на два месяца четверых иностранных граждан, обвиняемых в убийстве подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением обнаружили ночью 9 апреля около одного из домов. В его убийстве подозревают 20-летнего местного жителя. Сегодня были задержаны еще трое подозреваемых. Двое из них несовершеннолетние.

По версии следствия, обвиняемые и иные неустановленные лица в результате внезапно возникшего конфликта избили руками, ногами и неустановленными предметами подростка, после чего 20-летний обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь. В результате было повреждено сердце, мальчик скончался.

Добавим, что обвиняемые являются уроженцами Таджикистана.

Журналист и зампред Московской городской думы от "ЕР" Андрей Медведев обратил внимание, что на суде двое подозреваемых потребовали переводчика, что говорит о незнании русского языка или их отношении к российским законам.

"И вот вопрос: в нападении на русского школьника участвовали больше двух мигрантов. Где остальные-то? Диаспора порешала за своих? Не удивлюсь, если остальные уже где-то в Хатлоне или Худжанте. Каждый подобный случай это вызов государству, стресс-тест. Я уже писал, что ситуация с убийством в Челябинске куда шире, чем само уголовное дело и его обстоятельства. Тут вопрос оценки и бесконтрольной раздачи гражданства, и влияния диаспор, и действия власти, в том числе силовых ведомств региона", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД сообщили, что для проверки на причастность к совершенному преступлению в отдел полиции были доставлены 27 человек, среди которых пятеро несовершеннолетних. В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции оперативно задержали основного подозреваемого. После этого были задержаны еще трое участников конфликта.