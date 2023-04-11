В Березовском сын антипрививочницы заболел корью

Сегодня в Березовском был зафиксирован первый за долгое время случай заболевания корью. Пациентом оказался 8-летний мальчик. Ребенок не был привит, поскольку ранее мать подписала отказ от всех прививок.

Как сообщил глава города Евгений Писцов, экстренное оповещение пришло из больницы №40. Поскольку мальчик был не привит, в городе развернули большую профилактическую работу. В том числе, по школе проводится сбор данных о всех непривитых детях, педагогах и тех, у кого нарушена схема вакцинации против кори. Чтобы избежать массового заражения, этих людей будут прививать в ближайшие 72 часа.

Помимо школы, сбор данных проводится и в доме, где проживает семья, уточняется количество людей, проживающих по адресу. на 18.00 запланирована перепись населения с уточнением прививочных данных. Во дворе дома будет развернут мобильный пункт для вакцинации от кори. Все контактные до 1 мая будут находиться под наблюдением.

"В 2018 году от кори скончалось более 140 тысяч человек по всему миру и большая часть из них дети до пяти лет. Если бы у нас было привито 95% детей и взрослых от кори в свое время и в своем возрасте, мы бы не наблюдали этих вспышек. Отказываясь от прививок, человек рискует своей жизнью, своих детей и подвергает опасности окружающих. Это в своем роде - преступление!" - заявил Писцов.

По его словам, последняя вспышка в Березовском была зарегистрирована четыре года назад, а болезнь была завозной. Градоначальник призвал горожан к ответственности, внимательности и соблюдению санитарно-эпидемиологических правил.

О симптомах кори рассказала эпидемиолог, начальник службы по организационному обеспечению, управлению качеством оказания медицинской помощи Березовской ЦГБ Анастасия Галимова. По ее словам, у человека повышается температура до 40 градусов, возникает насморк, конъюнктивит, сухой кашель. На 4-5 день за ушами, на лице и шее появляется сыпь, которая постепенно распространяется по всему телу. Подтвердить заболевание врач сможет только после анализа крови.

Легко переболеть получится не у каждого, утверждает Роспотребнадзор. У каждого 15 переболевшего возникают осложнения в виде воспаления уха, придаточных пазух носа, легких, а также к воспаления мозговых оболочек, что приводит к необратимому повреждению мозга. Помимо этого, возможны эпилептические припадки, слепота, потеря слуха, летальный исход.